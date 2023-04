Kult-Riegel kehrt zurück: "Twix" wird wieder zu "Raider"

Da kommt Retro-Feeling auf: Der Süßigkeiten-Hersteller Mars Wrigley bringt mit ''Raider'' ein Idol der 80er Jahre zurück auf den Markt.

Knuspriger Kekskern, cremiges Karamell und mit Schokolade umhüllt – seit Jahrzenten gilt der Doppelkeksriegel als Klassiker und erfreut sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit. Daran änderte sich auch nichts, als "Raider" im Jahr 1991 in "Twix" umgetauft wurde. Doch viele Naschkatzen vermissen den alten Namen und verbinden damit ihre Kindheit und "die gute alte Zeit".

Retro-Edition "nur für kurze Zeit"

Jetzt feiert Raider ein Comeback – zumindest kurzzeitig. Im Sommer wird er wieder im Handel erhältlich sein, und zwar als limitierte Sonderedition in der Retro-Optik der 1980er Jahre. Die Auslieferung soll mit Kalenderwoche 25, also Ende Juni starten. Raider wird sowohl als Einzelriegel als auch im Multipack erhältlich sein. Allerdings "nur für kurze Zeit".

Deshalb wurde Raider zu Twix

Fans sollten im Sommer also rasch zugreifen, bevor es wieder heißt: "Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix!" Mit genau diesem Slogan wurde 1991 nämlich die ursprüngliche Umbenennung verkündet, was für ordentlich Wirbel sorgte. Der ursprüngliche Grund: Währen der Riegel in deutschsprachigen und anderen europäischen Ländern "Raider" hieß, lag im Rest der Welt bereits "Twix" im Regal. Hersteller Mars Wrigley wollte Marketing, Produktion, Logistik und Branding vereinheitlichen.

Übrigens: Twix steht für die Abkürzung von "Twin Sticks", das englische Wort für Zwillingsstäbchen.