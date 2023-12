Weihnachten: So lange haben die Shops offen

Weil Weihnachten heuer auf einen Sonntag fällt, haben die Geschäfte gleich drei Tage geschlossen.

Wien. Last-Minute-Einkäufe und die Haushaltserledigungen müssen also bereits am Samstag, den 23. getätigt werden.

Einzige Ausnahme sind Shops an Bahnhöfen und Tankstellen, Souvenir- und Süßwarenhandel und der Straßenhandel mit Naturblumen. Sie dürfen auch an Sonntagen öffnen.

Öffnungszeiten. Am letzten Einkaufsamstag dürfen die Geschäfte bis 18 Uhr offenhalten, der Süßwaren­handel bis 20.30 Uhr, Blumengeschäfte bis 19.30 Uhr, der Christbaumverkauf ist bis 20 Uhr möglich. Besonders im Lebensmittelhandel herrscht in den Tagen vor Weihnachten Hochbetrieb.

„Am Samstag wird sich in gut frequentierten Supermärkten die ein oder andere Schlange bilden, gute Nerven sind gefragt. Einige Händler öffnen deshalb am Samstag bereits früher ihre Türen“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Adventmärkte. Auch einige Weihnachtsmärkte, wie der am Spittelberg, schließen bereits am Samstag. Vor dem Rathaus, in Schönbrunn und am Maria-Theresien-Platz kann man noch bis 26. Dezember Besorgungen machen.