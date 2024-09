Handy-Check: DAS kostet Sie das Aufladen

Energiesparen - aber wie? Finden Sie mit dieser Rechnung schnell heraus, wie viel Sie das Aufladen Ihres Handys wirklich kostet.

Einem Bericht von "Öko-Test" nach sind die Ladekosten fürs eigene Smartphone schnell und einfach berechnet. Die Formel setzt sich aus folgenden drei Komponenten zusammen:

Akku-Größe

Stromkosten

Wirkungsgrad

Die Größe des Akkus wird in der Regel in Milliamperestunden (mAh) angegeben. Da für die Formel allerdings ein Wert in Wattstunden (Wh) verlangt wird, muss der vom Hersteller angegebene mAh-Wert mit 0,00385 multipliziert werden.

Der Strompreis wird in Kilowattstunden (kWh) ermittelt. Weil aber nicht der gesamte Strom im Handy-Akku landet, wird von Öko-Strom ein sogenannter Wirkungsgrad von 80 Prozent angenommen.

Formel zur Berechnung

Die einfache Formel lautet somit:

Ladekosten = Strompreis * Akkukapazität / 800



Als Beispiel hat Öko-Test folgende Zahlen herangezogen, wodurch Sie die Kosten fürs Aufladen Ihres Handy selbst von zu Hause aus berechnen können: Ladekosten = 36 Cent/kWh * 12,89 Wh / 800 = 0,58 Cent. Das einmalige Aufladen eines Smartphones kostet also deutlich weniger als 1 Euro.