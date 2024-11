Attensam steigert Umsatz um 11,7%

Attensam, Österreichs Marktführer in der umfassenden Betreuung von Wohnimmobilien, mit 1.600 Beschäftigten, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023/24 zurück. Die Unternehmensgruppe konnte ihren Umsatz um 11,7 Prozent auf 116,5 Mio. Euro steigern.

Die Hausbetreuung Attensam GmbH (Wien und Umgebung) blieb 2023/2024 das umsatzstärkste Standbein der Unternehmensgruppe und erwirtschaftete einen Umsatz von 67,0 Mio. Euro, was einem Wachstum von 13,2 Prozent entspricht.

Erfolgreiche Unternehmensführung: Peter Schrattenholzer (Geschäftsführung Attensam Wien), Oliver Attensam (Geschäftsführung Attensam Unternehmensgruppe) und Michael Hackl (Geschäftsführung Attensam Tochtergesellschaften) v. l. n. r. © Attensam / Martin Steiger ×

Tochterunternehmen wachsen zweistellig



Auch die Tochtergesellschaften verzeichneten Umsatzzuwächse und trugen insgesamt 42,5 Prozent zum Umsatz bei:

• Attensam Süd (Burgenland, Kärnten, Steiermark, Osttirol, niederösterreichisches Industrieviertel) konnte heuer erneut den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Die Region erreichte mit einem Umsatz von 17,5 Mio. Euro ein Wachstum von 13,7 Prozent. Mit der Eröffnung des Standortes Oberwart im Juni 2024 wurde die Präsenz im Burgenland weiter ausgebaut.

• Attensam Nord (niederösterreichisches Wein-, Wald- und Mostviertel sowie ein Großteil Oberösterreichs) erzielte 2023/24 mit 16,7 Mio. Euro ein Umsatzplus von 11,8 Prozent und bestätigte damit seine Position als wichtiger Wachstumstreiber in Ober- und Niederösterreich.

• Attensam West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg und oberösterreichisches Salzkammergut) konnte den Umsatz um 3,6 Prozent auf 15,3 Mio. Euro steigern. Die Eröffnung des neuen Standorts Rankweil im Rheintal steigert die regionale Präsenz in Westösterreich weiter; in Salzburg und Innsbruck werden die Standorte gerade neu gebaut, um eine noch bessere Versorgung zu gewährleisten.

Firmenzusammenlegung schafft Synergieeffekte



„Um den richtigen Kurs beizubehalten, ist nicht nur der Kundenfokus wichtig, sondern auch der Blick nach innen – deshalb investieren wir mit der Zusammenführung der Tochtergesellschaften in eine zukunftsfähige Struktu", erklärt Oliver Attensam, Geschäftsführung Attensam Unternehmensgruppe. So wurde ein interner Konsolidierungsprozess gestartet, bei dem bis Ende dieses Jahres die drei Tochtergesellschaften Attensam Süd, Attensam Nord und Attensam West in die Hausbetreuung Attensam GmbH (Attensam Wien) integriert werden sollen, um noch bessere Synergieeffekte und österreichweit einheitliche Standards zu schaffen. Um die Kundennähe und -präsenz weiter zu stärken, wurde der Vertrieb auf neue Beine gestellt – seit dem Frühjahr fungiert Weronika Pilus als neue Vertriebsleiterin für ganz Österreich. Mit ihrer Expertise werden digitale Kanäle vorangetrieben und das Netzwerk weiter gestärkt, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Winterservice erneut größter Umsatzbringer

Das Winterservice bleibt auch 2023/2024 der größte Umsatzträger und nahm mit einem Umsatzanteil von 35 Prozent erneut die Spitzenposition im Attensam-Portfolio ein. Das Wachstum von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht, dass der Bedarf an professionellem Winterdienst hoch bleibt – gerade angesichts zunehmend unvorhersehbarer Wetterlagen wie schnell einsetzendem Schneefall im Westen oder plötzlich auftretendem Glatteis im Osten.

„Die extreme Witterung stellt uns im Winterservice jedes Jahr aufs Neue vor große Herausforderungen. Dank flexibler, digitaler Einsatzplanung sowie modernster Technik sind wir in Zusammenarbeit mit Wetterdiensten gut gerüstet und können unseren Kund:innen ein sicheres Umfeld bieten“, betont Michael Hackl, Geschäftsführung Attensam Tochtergesellschaften.

Werterhalt bei Immobilien wird wichtiger



Gerade in Zeiten stagnierender oder sinkender Immobilienpreise wird es für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern noch wichtiger, den Wert ihres Objektes zu erhalten, möglicherweise sogar zu steigern. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet eine professionelle und kontinuierliche Hausbetreuung, die essenziell für den Werterhalt ist – das reicht von der fachgerechten Reinigung über die Instandhaltung durch Reparaturarbeiten bis hin zu vorbeugenden Maßnahmen durch regelmäßige Inspektionen. Das sorgt für erhöhte Attraktivität bei Mietern und Käuferen und kann durch kontinuierliche Wartung zu langfristigen Einsparungen führen. Attensam kann hier durch eine Vielzahl an Professionisten und Zusatzservices wie zum Beispiel Objektkontrollen unterstützen.

Grünflächenbetreuung und Sonderreinigung auf Wachstumskurs

Die Grünflächenbetreuung zeigte ebenfalls eine positive Entwicklung und steigerte ihren Umsatzanteil auf 9 Prozent, ein Zuwachs von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nicht nur die Grünflächenpflege und -gestaltung, sondern auch Baumkontrollen gehören hier zum Leistungsumfang.

Die Sonderreinigung konnte ihren Umsatzbeitrag auf 4 Prozent verdoppeln. In diesen Bereich fallen unter anderem die Reinigung von Aufzugsschächten, Fassaden und Glasflächen genauso wie jene von Garagen und Photovoltaikanlagen, die Graffitientfernung gehört ebenso dazu.

Nachhaltigkeit auf Schiene

Attensam arbeitete auch im Geschäftsjahr 2023/2024 kontinuierlich daran, Nachhaltigkeit noch tiefer im Unternehmen zu verankern. So wurde ein sechsköpfiges Nachhaltigkeitsteam gegründet, das einmal monatlich den Fortschritt evaluiert. So wird die Bewusstseinsbildung bei den Mitarbeiter:innen vorangetrieben, Umweltauswirkungen werden ermittelt und analysiert. Eine neue Software für Kundenfeedback, Lagerverwaltung und Rechtskonformität ist bereits im Einsatz, die Anzahl der Elektrofahrzeuge wird kontinuierlich erhöht.

„Nachhaltigkeit ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir nehmen unsere Verantwortung in diesem Bereich ernst und befinden uns auf dem richtigen Kurs“, führt Peter Schrattenholzer, Geschäftsführung Attensam Wien, aus.

Über Attensam: Das Dienstleistungsportfolio von Attensam reicht von Winterservice und Hausbetreuung über Bürobetreuung bis hin zur Grünflächenpflege und Haustechnik.