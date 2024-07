Hoher Diesel-Preis zum Ferienstart

Diesel ist jetzt deutlich teurer als Benzin. Beide Preise sind zum Ferienstart gestiegen.

Aktuell kostet der Liter Diesel 1,644 Euro. Das ist deutlich mehr als noch Anfang Juni, als Diesel 8 Cent günstiger war.

Auch der Liter Super ist teurer geworden und kostet zum Ferienstart 1,633 Euro. Vor einem Monat war Super noch 3 Cent günstiger.

Diesel ist - nach längerem Gleichstand - jetzt also wieder teurer als Super.

Günstiger tanken - Tipps

Der ÖAMTC rät, dass vor Fahrtbeginn die günstigste Tankstelle herausgesucht wird - etwa beim ÖAMTC oder der E-Control. Bestmöglich sollte am Sonntag oder Montagvormittag getankt werden, da sind die Preise im Wochenschnitt am Günstigsten.

Reisen ins Ausland

In Italien und Deutschland kostet Sprit mehr als in Österreich. Günstiger ist der Kraftstoff dafür in Slowenien und Kroatien. Auch hier kann man sparen, wenn man die Urlaubsreise richtig plant - mit den besten Tankstopps. Auf Autobahnen kosten Diesel und Super über 2 Euro. Hier sollten Reisende aufpassen.