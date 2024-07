Lotto-Knaller! Mehr Geld, neue Preise - was sich ab Mittwoch ändert

Ab dem 17. Juli ändert sich in Österreich der Preis pro Lotto-Tipp. Dafür gibt es aber auch mehr Geld zu gewinnen. oe24 mit der Übersicht zu den Lotto-Neuheiten.

Alles neu für die österreichischen Lotto-Spieler. Ab der Ziehung vom Mittwoch, den 17. Juli 2024, gilt ein neuer, erhöhter Preis bei Lotto "6 aus 45". Er wird von 1,30 Euro auf 1,50 Euro pro Tipp angehoben.

Gewinnausschüttung von 48,8 Prozent des Umsatzes.

Die Gewinnausschüttung beträgt nach wie vor 48,8 Prozent des Umsatzes. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt also unverändert.

Höhere Gewinne möglich - 1,2 Millionen Euro garantiert beim Sechser

Durch die Anhebung erhöhen sich auch die durchschnittlichen Gewinnhöhen in den einzelnen Gewinnrängen. Im 1. Rang, also beim Sechser, geht es um eine garantierte Mindestsumme von 1,2 Millionen Euro für den Fall, dass es einen oder mehrere Sechser gibt.

Man macht also gleich einmal 200.000 Euro mehr Gewinn beim richtigen Secher-Tipp: Bisher wurde 1 Million für den Sechser garantiert.

Hohe Ausbeute für Spieler am Sonntag

Die Ausbeute am vergangenen Sonntag war hoch, denn es gab bei jeder Ziehung (zumindest) einen Treffer. Da war erst einmal der Jackpot beim Sechser von Lotto „6 aus 45“: Der wurde zweimal geknackt, und zwar einmal in Tirol und einmal in der Steiermark. Die Gemeinsamkeiten (abgesehen von der Gewinnhöhe von jeweils rund 577.000 Euro): Beide spielten drei Tipps, und bei beiden war der zweite Tipp der gewinnbringende. Der Unterschied: In Tirol wurde der Sechser per Quicktipp erzielt, in der Steiermark mit einem Normalschein.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es erneut keinen Gewinn, und damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot in diesem Gewinnrang. Der Topf wird mit rund 230.000 Euro gefüllt sein.