Inflation im Oktober unverändert bei 1,8 Prozent

Preise für Nahrungsmittel steigen im vierten Monat in Folge wieder stärker an

Die Inflationsrate für Oktober 2024 beträgt voraussichtlich 1,8 Prozent, gegenüber dem Vormonat September steigt das Preisniveau um 0,3 Prozent, so die Statistik Austria am Donnerstag in ihrer VPI-Schnellschätzung. Die stärksten Preistreiber sind die Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent zulegten. Den größten inflationsdämpfenden Effekt hatten die Energiepreise.

"Mit einem Minus von über elf Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat reduzieren sie die Inflationsrate nun um mehr als einen Prozentpunkt", rechnen die Statistiker vor. Die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol steigen demnach im vierten Monat in Folge wieder stärker an und entwickeln sich mit einem Plus von drei Prozent deutlich über der allgemeinen Inflationsrate.

Damit war die Teuerung in Österreich im Oktober gleich hoch wie im September. Im Nachbarland Deutschland ist die Inflation im Oktober überraschend und unerwartet kräftig von 1,6 auf 2,0 Prozent gestiegen.