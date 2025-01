China-KI crasht US-Börse

Die Aktien der Tech-Riesen stürzen wegen China-KI ab. Der neue China-Chatbot DeepSeek hat ein Nasdaq-Beben verursacht.

Das Unternehmen DeepSeek aus Hongkong hat seinen Chatbot R1 veröffentlicht. Das Open-Source-Modell ist kostenlos und hat sich in Rekordtempo an die Spitze der Downloads katapultiert. Das macht sich auch an der Börse bemerkbar.

Nasdaq-Beben an der Wallstreet

Tech-Werte von KI-Firmen verloren am Montag deutlich:

Nvidia (-7,82 Prozent),

Broadcom (-6,58 Prozent),

AMD (-4 Prozent),

Meta (-3 Prozent) oder

Microsoft (-3,75 Prozent).

DeepSeek R1 soll besonders mit ChatGPT von OpenAI konkurrieren. Experten fürchten, dass der Erfolg der Chinesen einen Crash im US-lastigen Technologiesektor befeuert.

Ansatz: „Simuliertes Denken“

Im Gegensatz zu den meisten Sprachmodellen verwendet DeepSeek einen als „simuliertes Denken“ bezeichneten Ansatz. Dieser soll etwas mehr Zeit benötigen, aber bessere Ergebnisse erzielen.