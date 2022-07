Der chinesische Airbus- und Boeing-Rivale könnte bald abheben. Der Passagier-Jet C919 von Chinas einheimischem Flugzeugbauer steht kurz vor der Zertifizierung.

Die Testflugzeuge hätten sämtliche Flugtests abgeschlossen, teilte das staatliche Unternehmen Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) am Wochenende auf seinem sozialen Netzwerk mit. Nun trete das Programm in die letzte Phase ein, den Erhalt eines Zertifikats von der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde. Damit könne der Flugzeugtyp für den kommerziellen Betrieb zugelassen werden.

Lieferung an ersten Kunden

Der erste Kunde ist die staatliche China Eastern Airlines , die im März vergangenen Jahres fünf C919-Jets bestellt hat. "Changjiang Daily", eine Zeitung im Besitz der lokalen Regierung von Wuhan, berichtete am 8. Juli, dass die Fluggesellschaft die erste Lieferung im August erhalten soll.

Wettbewerb

Das C919-Flugzeugprogramm soll das Airbus-Boeing-Duopol herausfordern. Er steht in direktem Wettbewerb mit Boeing 737 MAX und Airbus 320neo. Das Programm hatte nach seinem Start im Jahr 2008 mit einer Reihe von technischen Problemen und strengeren US-Exportkontrollen zu kämpfen gehabt.

Das Flugzeug ist in hohem Maße auf westliche Komponenten angewiesen, darunter Triebwerke und Luftfahrtelektronik.