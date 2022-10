Deutsche Post macht bessere Geschäfte als erwartet

Gute Geschäfte mit Frachtgütern und bei Lieferketten-Dienstleistungen haben der Deutschen Post DHL bessere Zahlen beschert als bisher angenommen.

Im dritten Quartal sei das Konzern-Betriebsergebnis (Ebit) um 15 Prozent auf 2,04 Mrd. Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montag in Bonn mit. Da man beim Ebit nach neun Monaten schon auf rund 6,5 Mrd. Euro komme, werde die bisher gültige Jahresprognose von circa 8 Mrd. Euro übertroffen.

Die neue Prognose soll am 8. November festgelegt werden. Im Inland schwächelte die Post bei ihrem Brief- und Paketgeschäft, allerdings war der Volumenrückgang nicht mehr so stark wie zuvor.