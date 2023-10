Forbes-Liste: Das sind die reichsten Amerikaner

Das US-Magazin Forbes hat seine alljährliche Liste der reichsten Menschen in den USA veröffentlicht. An der Spitze steht zum zweiten Mal in Folge Elon Musk mit einem Vermögen von 251 Milliarden Dollar.

Die Reichsten werden immer reicher. Insgesamt haben die 400 superreichen Amerikaner auf der Forbes-Lise 2023 ihr Vermögen im Vergleich zum Vorjahr um 500 Milliarden Dollar gesteigert. Der größte Teil dieses Zuwachses - rund 310 Milliarden Dollar - gehen auf das Konto der Top 20 im Ranking. Forbes: Das sind die zehn reichsten Amerikaner 1/10

10/10 © Getty © Getty © AFP/Getty © Reuters © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty Die Top 20 US-Milliardäre sind reicher als je zuvor, haben rund 30 % mehr als noch im Vorjahr. Gemeinsam sind sie jetzt fast 1,9 Billionen Dollar schwer. Nvidia-Chef Jensen Huang größter Gewinner Ein besonders gutes Jahr hatte Jensen Huang, Mitgründer und Chef des Grafikchip-Entwicklers Nvidia. Er schaffte dank der Kursrallye der Nvidia-Aktien erstmals den Sprung in die Top 20 und ist mit einer Vermögenssteigerung um 216 % auf 40,7 Mrd. Dollar der größte Gewinner in den Top 400. Er steht auf Rang 17 des aktuellen Reichen-Rankings. Zurück in den Top 10 ist Meta-Gründer Mark Zuckerberg - letztes Jahr war er erstmals seit 2014 nicht mehr im Klub der 10 Reichsten gewesen. Herausgefallen aus den Top 20 ist heuer die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Mackenzie Scott. Spitzenreiter ist unverändert Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk. Er bleibt mit geschätzten 251 Mrd. Dollar (genauso viel wie im Vorjahr) der Geld-Kaiser der USA. Sein Abstand zur Nummer zwei, Jeff Bezos, beträgt 90 Mrd. Dollar.