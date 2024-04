Russische Aktienmarkt auf höchstem Wert seit Kriegsbeginn

Zentralbankchefin signalisierte Leitzinssenkung, die hohen Ölpreise helfen russischen Firmen.

Die Kurse am russischen Aktienmarkt haben am Dienstag erstmals ihr kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine erreichtes Hoch geknackt. Der auf der Landeswährung Rubel basierende MOEX-Index stieg um 0,2 Prozent auf 3422,3 Punkte. Er notierte damit auf dem höchsten Stand seit dem 21. Februar 2022 - drei Tage später marschierten russische Truppen in das Nachbarland ein.

Leitzins von aktuell 16 Prozent könnte bald sinken

Als Grund für die jüngsten Kursgewinne nannten Analysten Äußerungen von Zentralbankchefin Elvira Nabiullina. Diese hat signalisiert, dass der Leitzins von aktuell 16 Prozent in der zweiten Jahreshälfte gesenkt werden könnte. "Wenn sich die Inflation verlangsamt, werden wir den Leitzins senken", sagte Nabiullina im Parlament.

Hohe Ölpreise helfen - wichtigstes Exportgut

Auch die hohen Ölpreise helfen den russischen Aktien. Rohöl der Sorte Brent, ein weltweiter Referenzwert für Russlands wichtigstes Exportgut, verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 90,54 Dollar pro Barrel.