Ukrainer baut riesige Hühnerfarm in Kroatien

Der Ukrainer Andrii Matiukha will mit seiner Petrinja Chicken Company die modernste und nachhaltigste Geflügelproduktion in Europa errichten. Dabei setzt er auch auf Know-how und Experten aus Österreich.

Ab Ende 2025 sollen jährlich 150.000 Tonnen Hühnerfleisch (94 Millionen Hühner) von der geplanten Farm in Kroatien kommen. Aber: Es geht nicht um einen Massenbetrieb mit für die Tiere schrecklichen Bedingungen, wie sie gerade in letzter Zeit häufig Schlagzeilen machten.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Die Firma Petrinja Chicken Company (PCC) legt vielmehr einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und setzt auf ein umfassendes Kreislaufwirtschaftskonzept, das sämtliche Schritte vom Bauernhof bis zm Endverbraucher gemäß den höchsten Standards umfasst. Das schließt auchdie Produktion von Geflügelfutter, eine Brüterei, die Aufzucht der Hühner und die Fleischverarbeitung ein.

Firmengründer Andrii Matiukha, ein Ukrainer, betont: „Wir wollen eine exzellente Fleischqualität mit einer nachhaltigen und klimaneutralen Produktionstechnik liefern." Eine Fermentierungsanlage soll jährlich 63.000 Tonnenorganischen Dünger produzieren. Biogas-Anlagen und Sonnenkollektoren sollen zudem für eine klimaneutrale Energieversorgung sorgen.

Die Petrinja Chicken Company ist Teil von Matiukhas Unternehmensgruppe, die in vielen EU-Ländern, im Vereinigten Königreich und in der Ukraine tätig ist, insbesondere auch im Bereich erneuerbare Energien.

Equipment und Experten aus Österreich

Für seine Nachhaltigkeits-Ziele bei der Hühnerfarm will Mathiukha unter anderem von Know-how aus Österreich profitieren. Die PCC bezieht eine beträchtliche Menge an technischem Equipment aus Österreich. Auch österreichische Agrartechnologen werden maßgeblich an dem Projekt beteiligt sein, heißt es seitens PCC. Darüber hinaus besteht Interesse an strategischen Finanzinvestoren aus Österreich.

Inbetriebnahme Ende 2025

Die Inbetriebnahme der Mega-Hühnerfarm soll Ende 2025 erfolgen. Die Hälfte des Hühnerfleischs soll in der EU verkauft werden, die restlichen 50 Prozent will PCC in den arabischen Raum und nach Asien exportieren. Oleksiy Shevchenko, Chef von PCC mit umfangreicher Erfahrung in der Lebensmittelindustrie, leitet das gesamte Projekt. Sein Management-Team hat bereits mehrere Großgeflügelfarmen mit einer Kapazität von über 500.000 Tonnen pro Jahr erfolgreich abgeschlossen.