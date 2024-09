Zuckerberg will uns allen Brillen-Kameras andrehen

Facebook-Mutter Meta von Mark Zuckerberg arbeitet mit Luxus-Brillenhersteller zusammen, um Kameras und Livestreams via Brillen salonfähig zu machen.

Der italienisch-französische Brillenhersteller EssilorLuxottica und der US-amerikanische Facebook-Mutterkonzern Meta wollen ihre Partnerschaft ausdehnen und langfristig bei der Entwicklung intelligenter Brillen zusammenarbeiten.

"Ray-Ban Meta"

Nach dem Erfolg der Marke "Ray-Ban Meta" kündigten die beiden Unternehmen am Dienstag eine langfristige Kooperationsvereinbarung an, in deren Rahmen "Smart Glasses" weiterentwickelt werden sollen.

Mit Brille telefonieren, fotografieren und Videos aufnehmen

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2019 zusammen, was zur Produktion von intelligenten Brillen der Marke Ray-Ban geführt hat, die auch in Österreich erhältlich sind. Mit der neuesten Generation der Ray-Ban Meta können Nutzer telefonieren, fotografieren, Videos aufnehmen und teilen, Musik hören und Live-Streaming-Inhalte erstellen - alles freihändig.

Zuckerberg will Teile des weltgrößten Brillenproduzenten kaufen

Seit einigen Wochen wurde spekuliert, Meta wolle einen Anteil von bis zu fünf Prozent am weltgrößten Brillenproduzenten EssilorLuxottica mit Marken wie Ray-Ban und Oakley erwerben.