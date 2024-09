IT-Panne: Kartenzahlungen nicht möglich

In mehreren Ländern Europas ist die Zahlung mit Giro-, Kredit- und Debitkarte derzeit gestört. Auch Österreich ist von der IT-Panne betroffen.

In Österreich, Schweiz und Deutschland gibt es derzeit Probleme bei Kartenzahlungen. So berichtet die Homepage "allestörungen.at" bei Visa, Mastercard und Kartenzahlungen bei mehreren Banken.

In Deutschland gibt es bereits seit in der Früh im ganzen Land Probleme bei Kartenzahlungen. Betroffen sind Debit-, Kredit- und Girokarten, so ein Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft, laut dpa. Geldautomaten seien nicht beeinträchtigt, und vereinzelt sei eine Lastschriftzahlung mit Girokarten möglich. Die Störungen beschränken sich nicht auf einzelne Banken.

Ein IT-Dienstleister und verbundene Anbieter sind die Ursache. "Wir analysieren derzeit den Sachverhalt sowie Art und Umfang der Störung", erklärt der Sprecher. Der betroffene IT-Dienstleister ist First Data, ein Unternehmen des US-Konzerns Fiserv, bestätigt ein Unternehmenssprecher. Aktuell besteht ein technisches Problem bei Verarbeitungsdiensten.