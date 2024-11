Jetzt kommt der Lohn-Protest am Black Friday

Es ist der Einkaufstag des Jahres, der Black Friday. Doch es wird auch demonstriert, und zwar für mehr Geld.

Die Mitarbeiter der Einkaufsgeschäfte sind sauer. "Das ist zu wenig Geld", beklagen die Frauen und Männer und gehen deshalb auf die Straße.

Es sind keine einfachen Zeiten für die Wirtschaft. Eine Pleite folgt auf die nächste. Tausende Mitarbeiter bangen in verschiedenen Branchen um ihre Jobs, viele wissen nicht, wie es weitergeht. Vor Weihnachten ist das besonders hart.

Mehr Geld wird gefordert

Zur gleichen Zeit werden jetzt auch die Lohnverhandlungen für das Jahr 2025 geführt. Der Kampf um den nächsten Kollektivvertrag wird immer heißer und spitzt sich zu. Am Black Friday geht es jetzt für viele auf die Straße. Unter anderem im oberösterreichischen Linz wird demonstriert. Sogar von Salzburg und auch Tirol kommen die Mitarbeiter nach Linz, um den Lohnkampf zu führen. In Wien wird dann am Samstag demonstriert. Die Arbeitnehmer forderten zunächst eine Gehaltserhöhung von 4,3 Prozent für das kommende Jahr. Mittlerweile reduzierten sie die Forderung auf 3,9 Prozent.