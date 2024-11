Simone Lugner: "Ich kann wegen Dancing Stars keinen Job annehmen"

Die Witwe des Baumeisters muss jetzt schauen, wie sie sich ohne fixen Job über Wasser hält.

Ein Podcast mit Joanna Mann, eine eigene Honigproduktion und im Frühjahr 2025 "Dancing Stars" - Richard Lugners (†91) Witwe Simone tanzt zurzeit auf mehreren Kirtagen, um sich ihr Leben zu finanzieren. Das Wohnrecht in der Villa ihres verstorbenen Mannes hat sie zwar, aber seit Mitte November ist Simone arbeitssuchend und es kommen viele Kosten auf sie zu. "Ich muss natürlich schauen, dass ich mich über Wasser halte", sagt sie im Gespräch mit oe24.

Im Podcast von "Mann zu Frau" erzählt die letzte Gattin des verstorbenen Baumeisters von ihrer kurzen Ehe und den gemeinsamen Jahren vor der Hochzeit. Simone hofft dabei auf viele interessierte Zuhörer. Ihren Honig bringt sie gemeinsam mit der Firma "Die Honigmacher" an die Leute. Sie wird diesen am 15. Dezember gemeinsam mit "Wildsau" Lydia Kelovitz am Würlacher Weihnachtsmarkt anbieten und am 21. Dezember in der Punschhütte der Hornbach-Filiale Krems stehen. Ein Teil davon fließt jedoch auch wieder in karitative Zwecke, um den Bestand der Bienen zu sichern, viel wird ihr da also nicht übrig bleiben.





Lugner: "Das wäre ungerecht."

Wirklich lukrativ wird es erst im Frühjahr 2025 für Lugner. Denn dann nimmt Simone an der beliebten ORF-Show "Dancing Stars" teil. Dafür soll sie eine Gage von ca. 40.000 Euro bekommen. Vorausgesetzt, sie kommt ins Finale. Damit zählt sie zu den Topverdienerinnen der Staffel. Im Gespräch mit oe24 spricht sie über die momentane finanzielle Lage: "Ich kann natürlich wegen Dancing Stars keinen Job annehmen", sagt sie. Es wäre ihrem Arbeitgeber gegenüber ungerecht, wenn "ich dann nach ein paar Wochen wieder gehe". Bis dahin versucht sie also auf anderen Wegen Geld zu verdienen.