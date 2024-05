Keine 20 Mio. E-Autos! Tesla schraubt Produktionsziel nach unten

Während der amerikanische Autohersteller Tesla in älteren Umweltberichten ein Produktionsziel von 20 Millionen E-Autos pro Jahr angibt, gibt man sich ob dieser Zahl heute deutlich zurückhaltender.

In den vergangenen zwei Jahren verkündete Tesla in seinen Umweltberichten, dass bis zum Ende des Jahrzehnts so viele Fabriken gebauten werden müssten, um das ausgegebene Ziel von 20 Millionen produzierten Fahrzeugen zu erreichen. Davon distanziert sich das Unternehmen jetzt im aktuellen Bericht. Ziel sei lediglich, künftig so viele Tesla-Produkte zu verkaufen, um die Nutzung fossiler Brennstoffe einzudämmen.

Keine Prognose für heuer

Ob das bislang ausgegebene Produktionsziel damit tatsächlich aufgegeben wurde, ist derzeit noch unklar. Fakt ist jedenfalls, dass Tesla seine Auslieferungen im Jahr 2023 um fast 38 Prozent auf 1,8 Millionen Fahrzeuge gesteigert hat. Für heuer gebe es indessen noch keine offizielle Prognose. Jedoch wurde vor kurzem ein niedrigeres Wachstumstempo in Aussicht gestellt.

Bald kommt "Robotaxi"

Zu Jahresbeginn musste Tesla einen Absatz-Rückgang vermelden. Im Zuge dessen kündigte Elon Musk im April an, günstigere Modelle rascher als geplant auf den Markt zu bringen. Somit soll die Produktion schon vor dem eigentlichen Termin im zweiten Halbjahr 2025 starten. Darüber hinaus soll bereits im August das neue "Robotaxi" von Tesla präsentiert werden.