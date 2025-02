Klagenfurt bestürzt: Traditionsbäckerei muss Filialen schließen

Die Bäckerei Taumberger muss sechs ihrer Filialen aufgrund von anhaltendem Personalmangel schließen.

Die Bäckerei Taumberger prägt seit 1800 das Stadtbild Klagenfurts. Das Unternehmen ist vor allem bekannt für seinen guten Geschmack und wurde über die Jahre zum gesellschaftlichen Treffpunkt für Jung und Alt. Der große Erfolg führte schließlich zur Expansion, zum heutigen Tag sind es mittlerweile sechs Filialen, die sich auf ganz Klagenfurt verteilt finden.

Das ändert sich jedoch mit Ende Februar, wie Firmenchef Christopher Taumberger kürzlich bekanntgab. Drei der Standorte schließen nämlich ein für allemal ihre Pforten, der Grund: Der stetige Personalmangel habe die Entscheidung notwendig gemacht, da die betroffenen Filialen zuletzt immer wieder nur eingeschränkt öffnen konnten. Von der Schließung betroffen sind die Filialen in der Villacherstraße, Mießtalerstraße und am Domplatz.

Das Unternehmen will sich künftig voll und ganz auf die verbleibenden drei Stammfilialen in der Bahnhofstraße, am Fleischmarkt und in der Paracelsusgasse konzentrieren. Die Entscheidung sei Taumberger nicht leicht gefallen, die sich häufenden Teilschließungen der drei scheidenden Filialen sei allerdings nicht im Sinne des Unternehmens sowie der Kunden und somit nicht mehr tragbar gewesen.