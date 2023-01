Die Tiroler Glungezerhütte wird seit neustem durch A1 mit 5G versorgt und bietet kostenloses WLAN am Gipfel auf 2.600 Metern.

Die Glungezerhütte ist die höchstgelegene Schutzhütte des Alpenvereins Sektion Hall im Bundesland Tirol. Die Hütte bietet sowohl in der Sommerzeit, als auch in der Wintersaison Übernachtungsmöglichkeiten für Wanderer, Bergsteiger und Skitourengeher. Da die Schutzhütte auf einer Seehöhe von 2.610 Metern liegt, ist ihre 5G Anbindung ein ganz besonderer Meilenstein und sichert die moderne Bewirtschaftung der Hütte.

Mehr Sicherheit für Wandernde und Einsatzkräfte

Die Anbindung der Glungezerhütte an das 5G Netz von A1 erfolgt über den rund 17 Kilometer entfernten A1 Sender Pillberg. Damit können die Besucher:innen der Hütte ihre Smartphones auch in diesem abgelegenen Gebiet optimal nutzen. So können digitale Routen geplant und ein digitaler Kompass genutzt werden, Wetterwarnungen erreichen auch die abgelegensten Orte. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das kostenlose WLAN der Hütte zu nutzen.

Besonders wichtig ist diese digitale Anbindung für Einsatzkräfte, da so mit den Rettungskräften kommuniziert werden kann und mögliche Katastrophen verhindert werden können. Eine schnelle und stabile Internetanbindung und Netzabdeckung können in diesen Höhen lebensrettend sein. Mit dem A1 Netz werden selbst auf über 2600 Metern Datenraten von über 100 Mbit/s erreicht werden.

5G Projekt in den Alpen

Der Alpenverein und A1 starten gemeinsam das 5G Projekt in den Alpen. Mittlerweile versorgen mehr als 4.400 Sender mehr als 77% der Bevölkerung mit 5G - in den Städten, in ländlichen Gemeinden und nun auch im Hochgebirge. So kann sich das ganze Land Österreich auf das Netz verlassen.

A1 übernimmt Verantwortung um die Zukunft Österreichs nachhaltig zu gestalten. Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2 Milliarden € in den vergangenen 5 Jahren sorgt A1 für einen sicheren Wirtschaftsstandort und Arbeitsplätze und fördert damit die Lebensqualität in Österreich.