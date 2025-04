Kunden überrascht: DAS bietet Hofer ab morgen an

Der Diskonter erweitert ab Montag sein Angebot.

Der Diskonter Hofer geht ab Montag (7. April) unter der Bezeichnung Hofer Grünstrom unter die Energieversorger. Der Diskonter bietet in Zusammenarbeit mit der Energie AG Oberösterreich Strom aus erneuerbaren Energiequellen in Österreich an, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Rund 80 Prozent des Stroms wird aus heimischen Wasserkraftwerken bezogen. Angeboten werden drei Strombezugstarife sowie ein Einspeisetarif.

Günstige Grünstrom-Tarife

Unter der Grünstrom Fix bietet der Handelskonzern bei einer zwölfmonatigen Preisgarantie die Kilowattstunde (kWh) um 13,49 Cent an. Bei Grünstrom Fair kostet der Strom im zweiten Quartal 17,30 Cent je kWh - und liegt jeweils um 10 Prozent unter dem österreichischen Durchschnittspreis. Es gibt aber auch einen Spot-Tarif, der jeweils um 1,9 Cent je kWh über dem aktuellen Börsenpreis liegt. Der Einspeisetarif liegt um 1,5 Cent/kWh unter dem Referenzmarktwert des Vormonats.

© Hofer ×

Mit dem Angebot zieht Hofer mit dem Konkurrenten Lidl gleich, der über eine Kooperation mit gogreenenergy schon früher unter die Anbieter von grünem Strom aus Österreich gegangen ist.

„Hofer und die Energie AG sind zwei starke Unternehmen, die nun gemeinsam günstigen Strom zu fairen Preisen österreichweit anbieten. Wir freuen uns auf die erfolgreiche Zusammenarbeit und auf eine langfristige Partnerschaft“, so Leonhard Schitter, CEO der Energie AG.