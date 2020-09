Lebenszeichen aus der Wiener Nachtszene: Seit 23. September hat mit Gerald van der Hint ein DJ und Veranstalter sein eigenes Denkmal am Karlsplatz.

Die Generationen Y und Z haben abgestimmt: Ihr „Held des Krisenjahres 2020“ ist der DJ, Produzent und Clubveranstalter Gerald van der Hint. Am 23. September 2020 wurde ihm zu Ehren ein Denkmal am Karlsplatz errichtet.

New Austrian Icon

Die Community von Feng Sushi, Österreichs einziger Musik-TV-Show (auf A1now im TV und on demand), hat entschieden: Der Sieger des „New Austrian Icon“-Votings ist Gerald van der Hint. Der DJ, LGBTIQ+ Aktivist und Veranstalter zahlreicher Clubevents sei die konstanteste und konstruktivste Stimme der Klubkultur seit dem Lockdown, so seine Kollegin Therese Terror, selbst DJ und Organisatorin. Van der Hint entwickelte gemeinsam mit dem Club ‚Grelle Forelle‘ Sicherheitskonzepte um zu zeigen, dass trotz Covid-19 sicheres Feiern möglich wäre. Bisher vergeblich: Derzeit gibt es keine Initiativen der Regierung, Veranstaltungen bald wieder zu ermöglichen und so die Club-Szene und ihre Akteure vor dem Ruin zu bewahren.

Denkmal der Gegenwart

Wien ist voll von Denkmälern aus der Vergangenheit: Mozart, Strauss. Dr. Lueger. Doch seit dem Abend des 23. Septembers gibt es nun auch ein Ehrendenkmal der Gen Z, das sich für die Jugend- und Popkultur ausspricht. Es steht stellvertretend für die Lebensräume der Klub- und Popkultur und die persönlichen Schicksale, die sich durch die Covid-19-Pandemie in der Musik-, Club- und Künstler*innen-Szene ereignet haben. Bereits die erste Welle war für die Veranstaltungs- und Partybranche nicht einfach zu überstehen, ein zweiter Lockdown würde für viele Künstler*innen, Venues und legendäre Kultur-Hotspots das entgültige Aus bedeuten. Das Denkmal für den Wegbereiter Gerald van der Hint soll daher auch für die Notwendigkeit der Wiener Nachtszene – selbst in Krisenzeiten – stehen.