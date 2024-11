Lohnerhöhungen: Hier steigen die Löhne ab 2025

Rekord-Lohnerhöhungen: Österreichs Arbeitnehmer jubeln über satte Gehaltszuwächse in mehreren Branchen.

Im kommenden Jahr dürfen sich etliche Beschäftigte in Österreich auf satte Lohnerhöhungen freuen, wie "finanz.at" berichtete. Ab Jänner 2025 wird nämlich ein neues Gehaltssystem in Kraft treten, das vielen Arbeitnehmern zumindest 2.500 Euro brutto pro Monat garantiert. Seit November schon beziehen Hunderttausende von Beschäftigten höhere Gehälter, wobei die Metallindustrie mit einer Erhöhung von 4,8 Prozent an der Spitze steht. Auf sie folgen die Brauindustrie (plus 3,9 Prozent) und die Hotellerie und Gastronomie (2 Prozent).

Die Neuordnung der Löhne betrifft des Weiteren auch die IT-Sparte mit 90.000 Beschäftigten. Dort wurden bereits im Jänner bzw. Juli dieses Jahres die Gehälter um mehr als 7,25 Prozent nach oben geschraubt. Bei Lehrlingen waren es sogar 9 Prozent. Wer für Privatkrankenanstalten arbeitet, erhält ab 2025 eine Erhöhung um 0,45 Prozent aufgrund des Verbraucherpreisindex. Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter wurden heuer schon auf 9,15 Prozent erhöht.

Eine Gehaltserhöhung von 8,7 bis 9 Prozent haben 2024 Beschäftigte im Kollektivvertrag Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung erhalten. Und während Taxi- und Mietwagen-Fahrer ab kommenden Jänner auf 2.000 Mindestlohn setzen dürfen, erhalten Österreichs Profi-Fußballer ab Juli 2025 eine Gehaltserhöhung von monatlich 9,1 Prozent.