Lokal mitten in Grinzing ist auf willhaben zu haben

Derzeit wird ein "Rohdiamant in bester Lage" auf willhaben gehandelt. Das Lokal-Gebäude gliedert sich mit seiner exponierten Lage quasi als "Das Haus am Platz" in die Nachbarschaft ein.

Auf willhaben ist aktuell ein Lokal-Gebäude mitten in Grinzing zu haben. "Traumhaftes Gastgewerbe mit großem Garten & Terrasse und Wohnung in bester Lage!", heißt es im Titel der Anzeige. Der Kaufpreis des Lokals liegt bei 2.200.000 Euro. Verkauft wird die Immobilie ("Rohdiamant in bester Lage") über Sothebys Austria. Unicredit steigt mit 9 Prozent bei deutscher Commerzbank ein

Entlassungen ab Juli 2025: VW kündigt Tarifverträge

Brems-Problem! BMW ruft 1,5 Mio. Autos zurück Dem Käufer stehen ca. 260 m² Nutzfläche zur Verfügung. Derzeit wird das Haus als Gastronomie mit Einliegerwohnung genutzt. Im Erdgeschoss befinden sich aktuell zwei gemütliche Gasträume sowie eine Stube und der Schankraum mit Küche. Über einen verdeckten Treppenaufgang ist auch das Dachgeschoss erschlossen. Dieses eignet sich ideal zu Wohnzwecken und verfügt über ca. 117 m² Flächenangebot und charmante Ausblicke auf die umliegende Nachbarschaft. 200 m² großer Garten Der über 200 m² große Garten mit schönem Altbaumbestand dient der Gastronomie aktuell als Treffpunkt für Gäste. Außerdem gibt es einen etwa 24 m² großen Weinkeller. Aktuell sind bereits zwei separate Eingangsmöglichkeiten im Erdgeschoss vorhanden und somit könnten hier zum Biespiel auch zwei Geschäftslokale entstehen.