Lotto-Sensation: Diesen Jackpot gab es schon einmal

Das ist nicht nur ein Jackpot, sondern ein echter Kracher, der historisch ist.

Lotto-Fans aufgepasst, jetzt wird es historisch.

Das gab es noch nie

Die Sensation ist jetzt perfekt! Den Sechser im Lotto vom vergangenen Mittwoch gab es bereits einmal. Die „sechs Richtigen“ 12, 30, 32, 34, 37 und 43 wurden vor rund zehn Jahren schon einmal gezogen.

Lotto-Hammer

Genau war das am 22. Jänner 2014. Es ist das erste Mal in der 38-jährigen Lotto Geschichte, dass eine Sechser-Kombi zweimal gezogen wurde, und damit sichert sich die Mittwochsziehung einen Platz ganz vorne in der Liste der außergewöhnlichsten Ziehungen.