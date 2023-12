Börsen-Rallye nach EZB-Zinspause

Die Börsenkurse schnellten in Europa und den USA in die Höhe.

EZB. Am Donnerstag verkündete EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Zinspause. Der Leitzins im Euroraum bleibt bei 4,5 Prozent. Aufatmen bei Kreditnehmern, deren Zinsen jetzt nicht teurer werden. Die Börse reagierte euphorisch, dort rechnen Anleger bereits mit Zinssenkungen im kommenden Jahr.

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnete deutliche Zuwächse. So stieg der heimische Leitindex ATX um mehr als 2% auf 3.365 Punkte. Jubel auch in Deutschland: Der DAX sprang erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 17.000 Punkte.

Auch in den USA ging das Kursfeuerwerk weiter – dort hatte die FED bereits am Mittwoch eine Zinspause eingelegt. Der Dow Jones stieg zum Börsenstart am Donnerstag auf das Rekordhoch von 37.195 Punkten (+ 0,3%), der Nasdaq legte um 0,8% auf 14.834 Punkte zu.