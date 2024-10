Flug-Horror: 731.000 Verspätungsminuten im Sommer

Im Sommer fielen in Österreich fast 600 Flüge ganz aus. Auch die Verspätungen waren ein großes Ärgernis.

Wer in diesem Sommer mit dem Flugzeug in die Ferien gereist ist, brauchte Nerven aus Stahl: Denn in den Urlaubsmonaten startete fast jeder zweite Flieger im europäischen Luftraum verspätet. Das zeigt ein Bericht des Leistungsüberprüfungsgremiums (PRB) für den europäischen Luftraum.

Verspätung und ganz gestrichene Flüge

In den Sommermonaten hoben rund 633.000 Flugzeuge mit einer durchschnittlichen Verspätung von 13 Minuten ab, zeigt der PRB-Bericht.

Ärger in Österreich

Auch in Österreich gab es viel Ärger. Das zeigt eine Auswertung von flightright für oe24.

Das Verbraucherportal hat ermittelt, dass in Österreich im Juli, August und September exakt 571 Flüge ganz gestrichen worden sind.

Dazu gab es 13.479 verspätete Flüge. Von diesen hatte fast jeder Dritte mehr als 15 Minuten Verspätung (29,5 %).

Die verspäteten Flüge kommen in Österreich im Sommer insgesamt auf folgende Gesamtverspätungsminuten: 731.369 Minuten. Diese Zahl entspricht 12.189 Stunden oder 507 Tagen!