Fliesen im Fokus: Aktuelle Trends und Stilrichtungen

Stilvolle Neuinterpretationen für moderne Räume. Fliesen- und Sanitärtrends setzen modische Statements.

Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen markanter, innovativer Fliesendesigns und luxuriöser Badezimmertrends. Der aktuelle Spitzenreiter im Fliesenbereich sind Terrazzo-Fliesen mit auffälligen Mustern. Diese Fliesen, die durch ihre gesprenkelte Optik bestechen, lassen sich ideal mit Fliesen in Eichenholzoptik kombinieren und schaffen so eine harmonische Balance zwischen lebendigen Mustern und natürlichen Elementen. Besonders edel wirken sie in Verbindung mit Kupfer-Accessoires und passenden Armaturen, die einen warmen und luxuriösen Akzent setzen.

Der aktuelle Spitzenreiter im Fliesenbereich sind Terrazzo-Fliesen mit auffälligen Mustern. Diese Fliesen, die durch ihre gesprenkelte Optik bestechen, lassen sich ideal mit Fliesen in Eichenholzoptik kombinieren.

Im Badezimmer ist der Trend zu großformatigen Fliesen unübersehbar. Auf dem Boden dominieren 120 x 120 cm große Fliesen, die für eine nahtlose, moderne Optik sorgen und kleinere Räume optisch vergrößern. An den Wänden finden Formate von bis zu 120 x 280 cm Anwendung, die durch ihre Größe beeindruckende, fast architektonische Flächen gestalten. Diese überdimensionalen Fliesen sind vor allem in Marmor-, Stein- oder Betonoptik erhältlich, die dem Badezimmer einen zeitlosen und eleganten Look verleihen.

Auch im Luxussegment gibt es spannende Entwicklungen: Versace präsentiert 2024 eine neue Linie, die sich von der ikonischen Medusa-Ästhetik distanziert. Stattdessen rücken der bekannte Versace-Schriftzug und das klassische Mäander-Muster in den Vordergrund. Diese Designentscheidungen bringen eine neue, moderne Note in die Fliesenkollektion, indem sie kräftige Farben durch dezente Töne wie Weiß, Schwarz und Beige ersetzen. Die klaren geometrischen Formen verleihen den Fliesen eine strenge Eleganz, die perfekt zu modernen, minimalistischen Bädern passt.

Diese neuen Designs übertragen die Trends der Laufstege auf das Badezimmer. Damit bieten sie eine frische Interpretation von Luxus und zeigen, dass auch im Badezimmer Raum für modische Statements und innovative Gestaltungslösungen ist.