× Kurz & Kahn: Bitpanda feiert Steelcoin groß

Promis feiern digitales Investieren in Stahl. Wer bei der Party in Wien war, was hinter Steelcoin steckt.

Bitpanda, der europäische Marktführer für digitale Vermögenswerte, eröffnet Privatanlegern erstmals den Zugang zu Security-Token. Der erste verfügbare Token auf der Bitpanda-Plattform, Steelcoin, wurde in der Nacht auf Freitag bei der Launch-Party groß gefeiert. Kocher, Kurz und Sport-Stars Zu Gast im Bitpanda-Hauptquartier im 2. Bezirk in Wien waren Wirtschaftsminister Martin Kocher, Tennis-Star Dominic Thiem, die Fußballlegenden Oli Kahn („halte Bitcoin seit 2018“) und Claudio Pizarro („habe in Rennpferd investiert“). Elli Köstinger, Altkanzler Sebastian Kurz & Coco König © Tischler × Lesen Sie auch Elon Musk verkauft jetzt Menschen-Roboter Der neue Musk-Roboter ist da.

Bitpanda bietet Security Token "Steelcoin" an Bitpanda ist die erste Krypto-Plattform, die Security-Token als neue Anlageklasse für Millionen von Privatanlegern zugänglich macht. Altkanzler Sebastian Kurz und Ex-Ministerin Elli Köstinger feierten wie Rewe-Chef Marcel Haraszti mit Steelcoin-Gründer Macel Javor und Bitpanda-CEO Eric Demuth und Deputy CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad. © Tischler × Bitpanda CEO Eric Demuth und Steelcoin-Gründer Marcel Javor © Tischler × Dominic Thiem, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Oli Kahn © Tischler × Rewe-Chef Marcel Haraszti feierte mit. © Tischler × So funktioniert Steelcoin Steelcoin ist ein reguliertes, übertragbares Wertpapier gemäß der EU-Prospektverordnung und orientiert sich am Wert ausgewählter Stahlprodukte. So funktioniert das Produkt genau, das ab jetzt auf Bitpanda gehandelt wird. Momentan hat Bitpanda fünf Millionen Kunden, investiert viel in Sport-Werbung und wächst rasant. Lukas Enzersdorfer-Konrad, stellvertretender CEO von Bitpanda: "Die Tokenisierung ist die Zukunft des Investierens, und wir möchten diese Zukunft aktiv mitgestalten. Security-Token stellen eine innovative Anlageklasse dar, die traditionelle Finanzwerte auf die Blockchain überträgt. Wir sind fest überzeugt, dass auch Privatanleger Zugang zu dieser Anlageform haben sollten. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Technologie aus der Kryptowelt das Finanzsystem nachhaltig und langfristig verbessern kann. Was sind Security-Token? Security-Token digitalisieren klassische Finanzwerte wie Aktien, Rohstoffe oder Anleihen und werden über die Blockchain ausgegeben und gehandelt. Jeder Token repräsentiert das Eigentum oder die Rechte an einem zugrunde liegenden Vermögenswert und ist durch die

Sicherheitsmechanismen der Blockchain-Technologie geschützt. Da Security-Token als digitale Wertpapiere gelten, unterliegen sie strengen rechtlichen Bestimmungen sowie den Wertpapiervorschriften. Mit der Einführung der neuen Anlageklasse will Bitpanda von nun an Millionen von Menschen eine "noch umfassendere Portfoliodiversifizierung ermöglichen". Wobei beim Steelcoin angemerkt werden sollte, dass sich Stahlpreise zyklisch, also entsprechend der Konjunktur entwickeln, wie auch weite Teile des Aktienmarkts. Steelcoin: Der erste Security-Token auf Bitpanda Steelcoin ist der erste Security-Token, der Stahl auf die Ethereum-Blockchain bringt. In enger Zusammenarbeit mit der Stahlhandelsgruppe Frankstahl profitiert Steelcoin von jahrzehntelanger Expertise im Stahlmarkt. Das Listing eröffnet Bitpanda-Nutzern eine neue Möglichkeit, über einen regulierten, Blockchain-basierten Vermögenswert in den Rohstoffmarkt zu investieren. Marcel Javor, CEO von Steelcoin: "Stahl ist einer der meistgehandelten Rohstoffe weltweit, doch im Gegensatz zu Gold oder Eisenerz bleibt Stahl eine unterschätzte Investitionsmöglichkeit." "Mit Steelcoin verwandeln wir Stahl in einen digitalen Vermögenswert und machen ihn für alle zugänglich. Durch die Zusammenarbeit mit Bitpanda bündeln wir unsere Stärken und bieten eine nahtlose und zuverlässige Möglichkeit, in den Stahlmarkt zu investieren."