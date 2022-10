Der österreichische Möbelriese XXXLutz bietet den Home24-Aktionären 7,40 Euro je Aktie. Das sorgte für ein Kursfeuerwerk bei den Titel des deutschen Online-Händlers.

Die Möbelgruppe XXXLutz mit Sitz in Wels (OÖ) geht weiter auf Einkaufstour und will den deutschen Onlinehändler Home24 übernehmen. Die Mehrheit an Home24 (zu dem auch die Einrichtungskette Butlers gehört) hat sich XXXLutz bereits gesichert, im Rahmen eines am Mittwochabend ­veröffentlichten Übernahmeangebots werden den Aktionären nun 7,50 Eu­ro je Aktie geboten.

Rund 230 Millionen Euro schwer ist das Offert in Summe.

125 Prozent Kurs-Plus

Die Börse – Home24 notiert in Frankfurt – reagierte euphorisch auf die Neuigkeit. Die Home24-Aktie startete am Donnerstag mit einem Plus von 122 %, blieb im Tagesverlauf dabei noch leicht unter dem Angebotspreis von XXXLutz. Aus dem Handel ging Home24 am Donnerstag mit 125 Prozent Zuwachs bei einem Kurs von 7,46 Euro.

Der heimische Möbel­konzern kommt mit seinem Offert zu einem günstigen Zeitpunkt. Die Umsätze von Home24 schwächeln angesichts der Konsumflaute, die Aktie ist seit Jahresbeginn von 12,50 auf bis zu 2,50 Euro abgestürzt. Vor dem XXXLutz-Angebot schlossen die Titel am Mittwoch bei rund 3,30 Euro. Der Ausgabepreis der Home24-Aktie hatte beim Börsengang im Juni 2018 stolze 28,50 Euro betragen.

Auch die Papiere des Branchenkollegen Westwing sprangen um 19,2 Prozent nach oben.

60 Prozent der Anteile bereits bei XXXLutz

XXXLutz hat sich bereits vor Bekanntgabe des Angebots rund 60 Prozent der Stimmrechte bei Home24 gesichert - rund 50 Prozent von den Aktionären, den Rest durch eine geplante 10-prozentige Kapitalerhöhung bei Home24 unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre. Dadurch sollen dem Unternehmen rund 23 Mio. Euro frisches Kapital zufließen.

Für die Möbelgruppe XXXLutz bedeutet die Übernahme der in der Branche führenden E-Commerce-Plattform Home24 „eine ideale Ergänzung“, wie Unternehmenssprecher Thomas Saliger betont.