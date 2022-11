US-Notenbank hebt Leitzins erneut um 0,75 Punkte an

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat den Leitzins im Kampf gegen die ausufernde Inflation zum sechsten Mal in Folge deutlich in die Höhe geschraubt.

Die Fed hob den Zinssatz am Mittwoch zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte an. Die neue Spanne liegt nun bei 3,75 bis 4,0 Prozent.

Insgesamt war es heuer die sechste Zinserhöhung. Im September hatte die Notenbank das Zinsniveau ebenfalls um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch in einer Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent gelegen.

Die US-Notenbank ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet. Erhöhungen des Leitzinses durch die Notenbank verteuern Kredite und bremsen die Nachfrage. Das hilft dabei, die Inflationsrate zu senken.

Die Teuerungsrate in den USA lag zuletzt noch bei 8,2 Prozent. Ziel ist es, nur so weit an der Zinsschraube zu drehen, dass die Wirtschaft nicht kippt und in eine dauerhafte Rezession fällt.