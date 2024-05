"Benko - der Kinofilm" hat Produzenten

Basierend auf dem Aufdecker-Buch »Inside Signa« kommt ein Kinofilm über den Signa-Gründer und Ex-Milliardär René Benko.

Auf die Leinwand. Ein junger Tiroler wird Multi-Milliardär mit eigenem Helikopter, Luxus-Yacht und Gebäuden auf der ganzen Welt – inklusive Chrysler Building in New York. Dann kommt nach dem Höhenflug der tiefe Fall – inklusive jagdlüsterner Milliardäre, die ihr Geld zurückhaben wollen.

Die Lebensgeschichte von René Benko hat alles, was ein guter Kino-Thriller braucht. Jetzt kommt sie auf die Leinwand. Ein Kinofilm zu Benko ist in Planung.

Rechte gesichert

Der Sachbuchverlag edition.a, in welchem das Aufdecker-Buch „Inside Signa“ zu René Benko erschienen ist, hat jetzt bekannt gegeben: Eine große Produktionsfirma hat sich die Filmrechte an Benkos Leben, wie es im Buch beschrieben ist, gesichert. Vorerst bleibt der Name der Firma noch anonym. Details gibt es demnächst.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit Ex-Milliardär René Benko.

Kurz mit Signa-Grüner Rene Benko in Abu Dhabi. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Kurz-Film-Regisseur: "Sehr guter Filmstoff"

Filmstoff. oe24 erreichte Kurt Langbein, den Produzenten des Kinofilms über Ex-Kanzler Sebastian Kurz („Projekt Ballhausplatz“). Das ist ein „sehr guter Filmstoff“, sagt er zum Benko-Projekt.

Er selbst sei mit einem anderen Projekt beschäftigt. Und: Sein Kurz-Film kommt in einem Monat in die deutschen Kinos.