Benkos erste Knast-Nacht in videoüberwachter Einzelzelle

Signa-Gründer René Benko ist gestern in der Luxus-Villa, heute in einem Horror-Knast aufgewacht - dort sitzt er ein mit Islamisten, Gewaltverbrechern sowie Leuten, die keinen Unterhalt zahlen.

Österreichs wohl berühmtester Ex-Milliardär hat bis gestern ein Luxusleben geführt, finanziert unter anderem von seiner Mutter und anderen Stiftungsbegünstigten - und wie die WKStA vermutet, hat er dabei weiterhin versucht, Gläubiger zu betrügen.

Erste Nacht in videoüberwachter Einzelzelle

Seine erste Nacht hat René Benko in einer videoüberwachten Einzelzelle verbracht - in Promi-Fällen ein häufiges Prozedere. Wenn U-Haft verhängt wird, könnte ihm jedoch eine 14 Quadratmeter große Vier-Mann-Zelle drohen.

Einzelzelle in der JA Josefstadt. © APA ×

Entscheidung über U-Haft heute gegen 14 Uhr

Heute gegen 14 Uhr soll ein Haftrichter darüber entscheiden, ob Benko weiter in der JA Josefstadt bleiben muss. Dann könnte die U-Haft über ihn verhängt werden, wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr. Kaution ist in diesem Fall keine möglich. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Islamisten und Schwerverbrechern im überfüllten Gefängnis

Jetzt droht Benko eine 4-Mann-Zelle in U-Haft. Die Zelle beträgt ungefähr 14 Quadratmeter - die Männern schlafen in Stockbetten. Darüber hinaus gibt es nur einen Schrank, ein Tischchen und ein WC. In der JA Josefstadt sind von Islamisten über Schwerverbrechern, aber auch Leuten, die keinen Unterhalt zahlen, fast alle untergebracht.

Das Gefängnis ist völlig überfüllt - ausgelegt für weniger als 1.000 Insassen befinden sich derzeit rund 1.100 Insassen im Knast.

Gemeinschaftsdusche für dutzende Häftlinge

Dusche gibt es keine im Haftraum - nur eine Gemeinschaftsdusche für dutzende Häftlinge. Für Benko sind das ungewohnte Zustände. Das Essen ist oft Eintopf, das Frühstück sei "ein ungenießbares hartes Brot", beschwerten sich jüngst Insassen.

Der Umbau der Justizanstalt wird 2032 fertiggestellt, heißt es zu oe24. Dann sollen Duschen in den Hafträumen sein, die Zellen mit zwei bis drei Betten nicht mehr so stark belegt sein wie derzeit.