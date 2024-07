Elon Musk tobt: "Größte IT-Panne aller Zeiten!"

Über die IT-Panne wütet auch Musk. Tesla ist von den Ausfällen betroffen.

Der US-Milliardär Elon Musk tobt auf X über den "größten IT-Ausfall aller Zeiten".

Biggest IT fail ever — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2024

Tesla-Fabrik steht still

Pikant: Auch Tesla ist von den Ausfällen betroffen. So gibt es etwa Probleme in der Tesla-Gigafactory in Grünheide. Das "Handelsblatt" berichtet über einen Brief an die Mitarbeiter, in dem der US-Elektroautobauer Tesla informierte, "dass einige Microsoft-Anwendungen Probleme machten, wodurch Mitarbeiter möglicherweise nicht auf bestimmte Funktionen oder Anwendungen zugreifen können“.

Tesla kündigte demnach an: „Wir beobachten die Situation und werden so bald wie möglich ein Update senden.“

Blauer Bildschirm

Weitere Details zu der Störung: „Wir haben derzeit einen weltweiten Ausfall von Windows-Rechnern, die immer wieder neu starten und einen Blue Screen anzeigen," heißt es von Tesla. Man untersuche das Problem derzeit.

Betroffen seien unter anderem Server, Laptops und Produktionsgeräte. Noch funktionierende Rechner hätten das „fehlerhafte Update möglicherweise nie erhalten oder hätten es bereits erfolgreich deinstalliert, bevor weiterer Schaden entstanden ist“. Der IT-Experte bat seine Kollegen darum, nicht zu versuchen, „selber irgendwelche Workarounds zu finden. Bitte wartet auf eine offizielle Mitteilung.“