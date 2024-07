Weltweiter IT-Ausfall sorgt für Mega-Chaos

Betroffen sind unter anderem Fluglinien, Banken und Supermärkte.

Probleme stören weltweit Computersysteme. Betroffen seien Fluggesellschaften, Medien- und Telekommunikationsunternehmen. Das berichten mehrere internationale Medien.

Große Probleme gibt es etwa am Berliner Flughafen, aber auch in Wien-Schwechat gibt es bereits Ausfälle. In Japan sind ein Drittel der Filialen dicht, in den USA funktioniert teilweise nicht einmal der Notruf. Auch der TV-Sender Sky News kann derzeit nicht senden. In den Niederlanden mussten zahlreiche Operationen verschoben und Patienten nach Hause geschickt werden.

Ursache für das Problem soll eine Microsoft-Störung sein. Das Unternehmen soll den Fehler in seinen Cloud-Diensten mittlerweile aber behoben haben.

