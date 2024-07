Weltweite Störung legt Wiener Flughafen lahm: Check-In-Systeme betroffen

Große technische Probleme am Flughafen Schwechat: Passagiere können weder einchecken noch Gepäck aufgeben.

Wer aktuell in den Urlaub fliegen möchte, hat schlechte Karten: Passagiere am Flughafen Schwechat können nicht einchecken! Am Freitagmorgen fiel das System, das das Einchecken und die Gepäckaufgabe ermöglicht, vollständig aus. Fluggesellschaften wie Ryanair, Wizzair und Eurowings seien davon betroffen.

So funktioniert das einchecken weder über Handy, noch am Flughafen. Das Personal am Schalter könne ebenfalls nicht weiterhelfen, heißt es laut Medienberichten.

Technische Probleme bei Microsoft

Laut "ntv" verursachte ein technisches Problem bei Microsoft in mehreren Ländern erhebliche Störungen. Aus Australien, Großbritannien, den USA und Indien wurden bereits gravierende technische Probleme gemeldet. Auch der Flughafen Berlin musste seinen Flugverkehr vorübergehend einstellen.