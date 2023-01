Christian Kern ist jetzt auch Unternehmens-Sanierer: Er steigt bei der deutschen Beteiligungsgesellschaft Zachert Private Equity als Co-Investor und Beirat ein.

Ex-SPÖ-Chef und -Bundeskanzler Christian Kern heuert im Beirat von Zachert Private Equity an. Es handelt sich um eine im DACH-Raum tätige, deutsche Beteiligungsgesellschaft, die angeschlagene Firmen restrukturiert, um eine Fortführungsmöglichkeit zu schaffen. Die Firma wolle expandieren, teilte sie am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Viele österreichische Ex-Kanzler von ÖVP und SPÖ verdingen sich in der Privatwirtschaft, etwa auch mit Aufsichtsratsposten.

"Der neue Unternehmensbeirat wirkt aktiv bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie und unterstützend bei aktuellen Beteiligungsakquisitionen", hieß es in der Mitteilung von Zachert Private Equity. Neben Kern gehören dem hochkarätigen Beirat auch der Unternehmer und frühere Bankvorstand Martin von Hirschhausen sowie der Vermögensstrukturierungsexperte Michael Schellenberger an.

Der neue Beirat von Beirat von Zachert Private Equity (von links nach rechts): Martin von Hirschhausen, Olaf Zachert, Dr. Michael Schellenberger und Christian Kern

"Werde mich aktiv einbringen"

"Wir leben in einer Zeit großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen und gleichzeitig enormer Möglichkeiten. In Europa bahnt sich ein tiefgreifender Strukturwandel an, der auch Unternehmen mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte oftmals überfordert“, so Kern zu seiner neuen Aufgabe. Zachert Private Equity habe dank des exzellenten Knowhows die Voraussetzungen, um Unternehmen in diesem Umfeld effizient zu entwickeln und zu unterstützen. "Ich werde mich als als Co-Investor und Beirat aktiv einbringen", kündigt Kern an.

Vor seinem dreijährigen Polit-Intermezzo war Kern mehr als 20 Jahre in der Wirtschaft tätig - unter anderem war er im Vorstand des Stromkonzerns Verbund und Chef der ÖBB.

CEO der European Locomotive Leasing Group

Nach seinem Abschied aus der Politik stieg er zunächst als Managing Partner und Eigentümer der auf Investments in nachhaltige Technologien fokussierten Blue Minds Company seiner Ex-Frau Eveline Steinberger ein. Seit September 2022 ist Kern Chef der ELL Austria (European Locomotive Leasing Group), einer Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge mit Sitz in Wien - er ist also quasi zurück im Eisenbahn-Business. Er betreibt zudem die CK Assetmanagement GmbH.

Den Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD verließ der vormalige ÖBB-Chef, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war. Vor Kriegsbeginn hatte der Ex-Politiker noch gemeint, seine Tätigkeit sei keine politische oder lobbyierende, sondern jene eines Branchenkenners. Durch den Krieg sei die RZD aber "Teil einer Kriegslogistik" geworden, also zog Kern die Reißleine ob "dieser sinnlosen Aggression".