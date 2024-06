Führungswechsel bei Lidl: Michael Kunz wird CEO

Im August bekommt Lidl Österreich neuen CEO.

Mit August 2024 wird Michael Kunz (39) die Länderverantwortung für Österreich übernehmen und die Nachfolge von Alessandro Wolf antreten. Neuer Geschäftsleiter Vertrieb & Logistik wird Benny Klein, derzeit GL Region bei Lidl Schweiz, der mit 01.08.2024 zu Lidl Österreich wechseln wird.

Alessandro Wolf, derzeit Geschäftsleitungsvorsitzender bei Lidl Österreich, übernimmt ab September 2024 eine neue, übergeordnete Aufgabe als Bereichsvorstand in der Lidl Stiftung und wird in dieser Rolle für mehrere Länder maßgeblich verantwortlich sein.

Die Nachfolge von Alessandro Wolf wird zum 01.08.2024 nicht wie geplant Nicholas Pennanen, sondern Michael Kunz antreten. Nicholas Pennanen bleibt als Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Schweiz tätig.

Ab August 2024 übernimmt Michael Kunz die Länderverantwortung von Lidl Österreich. © Lidl Österreich ×

Der gebürtige Schweizer Michael Kunz ist bereits seit 2020 bei Lidl Österreich als Geschäftsleiter für Vertrieb & Logistik beschäftigt und hat 20 Jahre Handelserfahrung. Nach seinem Studium der Betriebsökonomie startete er seine Karriere 2011 als Regionalleiter bei Lidl Schweiz. Vor seinem Wechsel nach Österreich war Michael Kunz als Geschäftsführer der Schweizer Regionalgesellschaft in Sévaz tätig.

"Voll motiviert, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen"

Michael Kunz ist somit ein echter Handelsprofi und war in den vergangenen Jahren maßgeblich an der positiven Entwicklung von Lidl Österreich beteiligt. „Wir haben hier in den letzten Jahren viel auf die Beine gestellt. Und ich bin voll motiviert, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, so Michael Kunz.

Benny Klein (42), derzeit Geschäftsleiter Region bei Lidl Schweiz, wechselt zum 01.08.2024 zu Lidl Österreich und wird dort die Stelle von Michael Kunz übernehmen. Seine Nachfolge in der Schweiz übernimmt Sven Joller (33), derzeit Geschäftsführer Vertrieb & Logistik in Österreich.

Über Lidl Österreich

Seit dem Start 1998 hat sich Lidl Österreich erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei Lidl Österreich: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen.

Lidl Österreich wurde heuer erneut zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: Im Sortiment mit über 2.200 Artikeln gibt es eine große Auswahl für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Dazu kommt ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect gibt es auch ein Reise und Mobilfunk-Angebot.