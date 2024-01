Klaus Mader ist SBO-Vorstandschef

Beim heimischen Öl- und Gasfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) hat der bisherige Finanzvorstand Klaus Mader (53) seit 1. Jänner 2024 den Vorsitz im Vorstand inne.

Der neue Schoeller-Bleckmann Oilfield-Chef heißt Klaus Mader (53). Der bisherige Finanzchef führt das ATX-Unternehmen seit 1. Jänner 2024, nachdem Gerald Grohmann (70) nach 22 Jahren an der Spitze des Unternehmens seinen Vertrag nicht mehr verlängert hat.

Neuer Chef seit rund 10 Jahren im Unternehmen

Der Österreicher Klaus Mader war seit 2015 Finanzvorstand der SBO. Davor war er unter anderem bei der Tyrolit Gruppe und der Wienerberger Baustoffindustrie AG tätig.

Mader war über zehn Jahre lang Executive Vice President Finance & Administration der Tyrolit Gruppe. Davor sammelte er umfangreiche Managementerfahrung, etwa bei Wienerberger. Er hat einen Magister in Betriebswirtschaftslehre von der Wirtschaftsuniversität Wien.

CEO Klaus Mader © sbo ×

Neuer COO

Campbell MacPherson (49), bisher verantwortlich für die Leitung der SBO-Division Advanced Manufacturing & Services (AMS), wurde als Chief Operating Officer (COO) in den Vorstand berufen.

MacPherson ist seit 15 Jahren fest in der SBO-Gruppe. Er war unter anderem als Geschäftsführer der SBO-Tochtergesellschaften in Großbritannien, Vietnam und im Nahen Osten sowie in Führungspositionen bei Premier Hytemp und Forth Tool & Valve tätig.