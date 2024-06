× Österreich Werbung bekommt neuen kaufmännischen Leiter

Der erfahrene Finanzmanager Klaus Hoffmann übernimmt ab 1. Oktober 2024 die Agenden von Markus Haushofer als kaufmännischer Leiter der nationalen Tourismusorganisation.

Die Statutenreform der Österreich Werbung (ÖW) machte eine Ausschreibung der kaufmännischen Leitung erforderlich. In diesem Verfahren hat sich Klaus Hoffmann durchgesetzt.

Der erfahrene Finanzmanager wird ab 1. August 2024 in der ÖW tätig sein und die kaufmännische Leitung mit 1. Oktober 2024 übernehmen. In dieser Funktion bildet er gemeinsam mit Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger auch das Leitungsorgans des Vereins, die Bestellung erfolgte durch die Generalversammlung der ÖW.

"Ausgewiesener Fachmann"

© oe24 ×

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Klaus Hoffmann einen ausgewiesenen Fachmann für diese Position gewinnen konnten. Mit seiner umfassenden und langjährigen Erfahrung als kaufmännischer Geschäftsführer wird er sowohl durch Effizienz und Performance punkten und dazu beitragen den Modernisierungsprozess der Österreich Werbung tatkräftig zu unterstützen.“, begrüßt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) die Entscheidung.

Der aktuelle kaufmännische Leiter Markus Haushofer hat sich für diese Position nicht beworben, er übt seine Tätigkeit aber noch bis Ende September aus. „Als Präsidentin der Österreich Werbung möchte ich mich herzlich bei Markus Haushofer bedanken. Er hat über viele Jahre maßgeblich am Erfolg der ÖW mitgewirkt “, so Kraus-Winkler.

Erfahrener kaufmännischer Geschäftsführer: 15 Jahren Berufserfahrung

Klaus Hoffmann ist ein erfahrener kaufmännischer Geschäftsführer mit über 15 Jahren Berufserfahrung in großen Privat- und öffentlichen Unternehmen.

Er war in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als

kaufmännischer Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und

als Bereichsleiter Wirtschaft und Finanzen beim Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.

Hoffmann hat umfassende Erfahrungen in den Bereichen Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen, IT, Immobilien und Facility Management sowie in der Organisationsentwicklung und Unternehmenssanierung. Er besitzt einen Magister in Betriebswirtschaft von der Wirtschaftsuniversität Wien und einen MSc in Human Resource Management and Organizational Development von der PEF in Wien​.

Über die Österreich Werbung

Als nationale Tourismusorganisation ist es ein zentrales Anliegen der Österreich Werbung, gemeinsam mit allen österreichischen Tourismuspartnern für den Erhalt bzw. den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismuslandes Österreich zu sorgen.

Weltweit begeistern derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Österreich Werbung in 21 Büros auf 27 Märkten für „Urlaub in Österreich“. Damit leistet die ÖW einen essentiellen Beitrag zur Steigerung der Wertschöpfung für die österreichische Tourismus- und Freizeitwirtschaft.