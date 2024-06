Geniales Rebranding der Marke Kitzbühel mit mutiger Show

Ein Klassiker erfindet sich neu: In einer Überraschungs-Aktion definierte Kitzbühel Tourismus die Zukunft des alpinen Destinationsmarketings neu, frisch und international.

Ganz Kitzbühel wurde in einer beispiellosen Guerilla-Aktion über Nacht umgebrandet und begrüßt Gäste und Einheimische nun im neuen Look. Zuvor hat man über 50 Jahre das Signet samt Gams nicht verändert. Plötzlich schien alles möglich, jeden Tag gab es ein neues Gerücht und an den Stammtischen wurde heißt diskutiert. Gerade, weil bis zuletzt nichts preisgegeben wurde. In Kitzbühel und auf den sozialen Medien gab es aber regelmäßige Hinweisemit den Worten „Something NEW is Coming“.

Das Geheimnis wird gelüftet: Großes Relaunch-Event

Das Highlight der Kampagne markierte das große Relaunch-Event am Abend des 20. Juni in der Kitzbüheler Innenstadt. Unter dem Motto „From Tradition to Transition“ wurde über 400 Gästen in der Baustelle des Hotels zur Tenne eine energiegeladene Show geboten.

Kitzbühel Tourismus präsentiert den neuen Markenauftritt. V.l..: Dr. Viktoria Veider-Walser - Geschäftsführerin Kitzbühel Tourismus, Dr. Christian Harisch - Obmann Kitzbühel Tourismus und Dr. Klaus Winkler - Bürgermeister der Stadt Kitzbühel. © BrauerPhotos / G.Nitschke ×

Mit Arabella Kiesbauer als Moderatorin präsentiere Obmann Dr. Christian Harisch nicht nur den neuen Markenauftritt. Rosi Schipflinger untermauerte mit ihrem Auftritt von „Kitzbühel mein Augenstern“ als modernen Remix das Motto des Abends und begeisterte, gemeinsam mit DJ Marvin Aloys, das Publikum.

Den Mitgliedsbetrieben von Kitzbühel Tourismus sowie Partnern und Tourismusschaffenden kam hierbei eine besondere Rolle zu. Als Teil der persönlichen Einladung hatte man vorab ein Puzzleteil als Eintrittskarte bekommen. Am Eventabend auf einer großen Tafel zusammengetragen, ergaben die Puzzleteile zusammen nach und nach das neue Logo von Kitzbühel.

„Diese kleine Geste ist mehr als nur reine Symbolik“, erzählt Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus . „Kitzbühel und alles, wofür es steht, lebt davon, was unsere Hoteliers, Leistungsträger und Partner im Ort jeden Tag ermöglichen. Ihre Leidenschaft für die Gamsstadt, macht Kitzbühel zu dem, was es ist und unsere Marke zu dem, wofür sie steht“, so Veider-Walser weiter.

Neues Video zur Gamsstadt

Mutig, frech und international

Das neue Corporate Design von Kitzbühel mutet im Design einer Fashion Brand an und markiert einen Paradigmenwechsel im Markenauftritt einer Destinationsmarke. Als erste Destination überhaupt geht Kitzbühel damit weg von der Darstellung natürlicher Schönheit und naturnaher Elemente und setzt stattdessen auf ein stilistisches Artificial Design. Der neue visuelle Stil mit auffälliger, futuristischer Bildwelt ist nicht nur innovativ, sondern markiert klar die Vorreiterrolle Kitzbühels im Destinationsmarketing.

Zukunft des alpinen Tourismus

„Mit dem Rebranding der Marke Kitzbühel definieren wir die Zukunft des alpinen Tourismus neu. Dabei tragen wir die Verantwortung für einen einzigartigen touristischen Lebensraum und wollen mit neuen, zukunftsorientierten Konzepten Gäste und Einheimische für Natur, Sport und Tradition begeistern und uns nachhaltig von der Konkurrenz abheben“, erklärt Kitzbühel Tourismus Obmann Dr. Christian Harisch begeistert nach dem Launch-Event.

Zentrales Element war und ist die Gams

Dr. Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, ordnet die Relevanz des Relaunchs ein: „Eine Marke ist mehr als ein Logo. Sie ist ein zentrales Instrument, das Struktur gibt und Klarheit schafft. Die Marke Kitzbühel blickt auf eine lange Tradition zurück und ist tief in der Geschichte der Stadt verankert. Zentrales Element war und ist die Gams – sie verfügt über eine starke Außenwirkung, großen Wiedererkennungswert und verkörpert unsere Identität. Trotzdem sahen wir, angestoßen durch großangelegte Befragungen zur Markenwahrnehmung, die Notwendigkeit, die Marke Kitzbühel zukunftsfit zu machen. Unser oberstes Bestreben war es, der Geschichte und Tradition Respekt zu zollen und zeitgleich Raum für Neues zu schaffen.“

Mit der Neugestaltung wurden die klassischen Merkmale der Marke Kitzbühel in eine internationale und zukunftsfähige, wegweisende Umsetzung gebracht. Weiterhin stehen Authentizität, Exzellenz, Progressivität und Pioniergeist, aber auch Lebensfreude und Sport im Fokus der Markenkommunikation, die sich an eine anspruchsvolle Zielgruppe mit einer hohen Affinität zu Genuss und Exzellenz in allen Facetten richtet – sei es im Sport, in Kulinarik, Beauty & Wellness oder Kultur.

Mit „Your Time is NOW“, somit ein Leben im Hier und Jetzt, geht man weg von klassischen Claims hin zu einer Message, die das Bedürfnis der Zielgruppe anspricht und Kitzbühel als Experience Brand positioniert. Eine impactstarke, geometrische Groteskschrift prägt zudem die neue Markenidentität.