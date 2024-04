Wie Bond: Benko badete in seiner Protz-Grotte

Geld spielte keine Rolle für Signa-Gründer René Benko. Die Blaue Grotte von Capri ließ er unter seiner Villa bei Innsbruck nachbauen. Und er pflegte ein James-Bond-Image.

Tiroler Schloss. René Benko (46) ging kurz vor seiner Insolvenz so weit, dass er sich unter seinem megalomanischen Innsbrucker Schlosshotel (rund 6000 Quadratmeter Gesamtfläche) die „Blaue Grotte von Capri“ nachbauen ließ.

Der Kärntner Kunstfelsenbauer Hans Sima (74) musste dafür „mit einem Kran das Baumaterial in zwölf Meter Tiefe bringen“, wie er der Bild-Zeitung erzählte.

Benkos Protz-Nachbau der "Blauen Grotte von Capri" unter seinem Schlosshotel in Igls bei Innsbruck. © zur Verfügung gestellt ×



Enorme Ausmaße

Die Grotte selbst besitzt laut Sima eine Spannweite von 14 Metern. Für den „blauen Traum“ hat er 2000 Quadratmeter Kunstfelsen verbaut. Kosten: 2 Millionen Euro.

Abgetaucht. Mittlerweile ist Benko nicht mehr in Österreich zu sehen. Dem U-Ausschuss ist er ferngeblieben – alle Parteien fordern eine Beugestrafe – und Benkos Anwalt spricht von einer Vielzahl von Anzeigen gegen Benko. Die Vorwürfe weist der Anwalt alle „entschieden zurück“. Für Benko gilt die Unschuldsvermutung.In der Grotte taucht er nicht mehr ins Wasser, jetzt ist er anderso abgetaucht.

Luxus-Villa Ansaldi am Gardasee

Vor der Milliardenpleite der Signa-Gruppe lebten Benko und Gattin Nathalie ein Luxusleben. Eine Episode kommt auch in einem neuen Aufdecker-Buch vor: Das Sommerfest in Sirmione am Gardasee im Jahr 2017 zu Benkos 40. Geburtstag.

Bombastische Feier zum 40. Geburtstag

Benko reist mit Privatjet an, steigt am Flughafen auf einen Helikopter um. Mit dem landet er bei der Feier – wer ihn sehen will, muss nach oben blicken.

Neben seiner 65 Meter langen Luxus-Yacht Roma (mittlerweile für 25 Millionen Euro verkauft) ist die Villa Ansaldi am Gardasee einer der wichtigsten Schauplätze von Benkos Leben.

Im Aufdecker-Buch "Inside Signa" der Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart (erscheint am 20. April) werden unter anderem spärlich gekleidete Damen und eine James-Bond-Atmosphäre bei der 40-Jahr-Feier beschrieben. Mittlerweile sind Polizei-Agenten auf der Jagd nach Benko. Im Signa-Krimi ist die größte Krise für Ex-Milliardär Benko noch lange nicht durchtaucht.