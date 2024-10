Wiens Finanzstadtrat Hanke sieht "klares Signal für die Zukunft" an der Spitze des Wiener Stadtwerke-Managements.

Peter Weinelt (58) wird ab Jänner 2026 für weitere fünf Jahre als Generaldirektor der Wiener Stadtwerke tätig sein.

Einen derartigen Vorschlag an den Eigentümer bestätigte Magistratsdirektor Dietmar Griebler in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender, heute Montag. Im vom international renommierten Beratungsunternehmen SpencerStuart begleiteten Ausschreibungsverfahren ging Weinelt als klar bestgeeigneter Kandidat hervor.

Wiener Stadtwerke: Peter Weinelt als Generaldirektor wiederbestellt © Wiener Stadtwerke GmbH ×

Sehr erfreut über die Wiederbestellung zeigte sich der Eigentümervertreter: „Peter Weinelt an der Spitze der Wiener Stadtwerke ist ein klares Signal für die Zukunft. Der ausgewiesene Energieexperte Weinelt hat als Manager umfassend unter Beweis gestellt, dass er das Unternehmen erfolgreich führen kann und das mit Nachdruck auch tun wird“, sagte Stadtrat für Wirtschaft, Finanzen und Wiener Stadtwerke Peter Hanke.

Große Herausforderungen

Die Herausforderungen an die Wiener Stadtwerke seien groß, so Hanke: “Die Wiener Stadtwerke halten die Stadt am Laufen und sind als Klimaschutzkonzern und Arbeitgeberin von enormer Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft Wiens.“ Mit Monika Unterholzner (57) und Roman Fuchs (53) bleiben zwei erfahrene Manager*innen als stellvertretende Generaldirektor*innen an Weinelts Seite, deren Verträge seit Jänner 2024 laufen. Die Ressortverteilung in der Geschäftsführung bleibt unverändert.

Über 30 Jahre Erfahrung in der Energiebranche

Peter Weinelt lenkt seit 1. Jänner 2024 als Generaldirektor die Geschicke der Wiener Stadtwerke und ist verantwortlich für die Bereiche Energie, Netze, Personal, Europäische Angelegenheiten, Konzernkommunikation, Markt und Kunde und ASCR. Er hat über 30 Jahre Erfahrung in der Energiebranche.

Karriere bei Wienstrom begonnen

Peter Weinelt wurde am 17. April 1966 in Waidhofen an der Thaya geboren. Sein Studium der Energietechnik absolvierte er an der TU Wien. Seine Karriere begann er bei Wienstrom, wo er von 2006 bis 2012 als Geschäftsführer tätig war. Im Jahr 2012 wurde er zum Geschäftsführer der Wien Energie Gasnetz GmbH ernannt, die später zur Wiener Netze GmbH fusionierte. Zuletzt fungierte er dort als Vorsitzender der Geschäftsführung.

2016 wechselte Weinelt als Vorstandsdirektor zu den Wiener Stadtwerken, wo er von 2018 bis 2023 als Generaldirektor-Stellvertreter tätig war, zuständig für die Bereiche Energie, Netze, Personal, Europäische Angelegenheiten, Immobilien, IT, Konzernkommunikation und die Unternehmen Wiener Netze, Wien Energie, Bestattung & Friedhöfe Wien, WienIT, GWSG und ASCR. Peter Weinelt ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit sechs Milliarden Euro Umsatz und 17.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören u.a. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.