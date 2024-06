1,74 Millionen: EM-Wunder bringt ServusTV Rekord-Quote

Österreichs EURO-Wunder wurde auch im Fernsehen zum Quoten-Hit.

Für ServusTV wird die EURO zum Quoten-Jackpot. Das dritte und letzte Gruppenspiel der Österreicher gegen die Niederlande erreichte einen Marktanteil von 67,5 % (E12+) und 76,1 % (E12-49). Im Schnitt verfolgten 1,74 Mio. und in der Spitze sogar 2,2 Mio. Zuschauer den Sieg gegen die Holländer. ServusTV war am gestrigen Dienstag mit 27,2 % Tagesmarktanteil in der Basis und 35,4 % in der Zielgruppe (E12-49) erneut mit großem Abstand Marktführer.

Bei ServusTV On erzielte das Spiel der Österreicher 831.000 Views und 27,5 Mio. watched Minutes und gilt damit bei der Video- und Streamingplattform bis dato als meistgestreamtes Sport-Event aller Zeiten. Insgesamt zählt ServusTV On am gestrigen Dienstag 1,2 Mio. Video Views und 40,4 Mio. watched Minutes.

Für das bisherige TV-Sportevent des Jahres fährt der Sender alles auf, was er zu bieten hat: Die Experten Florian Klein, Sebastian Prödl und Zlatko Junuzovic mit Live-Atmosphäre sind vor Ort und werden die prickelnde Live-Atmosphäre in ihre Analysen einfließen lassen.