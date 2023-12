Armin Wolfs Frau verliert Topjob

Euke Frank, die Frau von ZIB-Moderator Armin Wolf, verliert ihren Job als Chefredakteurin und Herausgeberin von WOMAN.

Die Journalistin Euke Frank (55), Ehefrau von Armin Wolf und Gründungsmitglied des Magazins WOMAN, steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Sie legt ihre Funktion als WOMAN-Chefredakteurin und Herausgeberin Ende des Jahres zurück. Nicht ganz freiwillig. Dem Vernehmen nach hatte sie Streit mit ihrem Chef Horst Pirker, Geschäftsführender der VGN-Medienholding, zu der auch WOMAN gehört.

Kein Honeymoon mehr

Die Entwicklung des Magazins soll zuletzt nicht mehr den Erwartungen von Pirker entsprochen haben. Besonders der Rückgang bei den Inseraten soll Pirker unangenehm aufgefallen sein. Schon die vergangenen Wochen waren kein Honeymoon mehr. Jetzt also der Rücktritt von Frank.

WOMAN-Chefredakteurin und Herausgeberin Euke Frank tritt zurück © WOMAN / Roland Unger ×

"Nach so vielen Jahren an der Spitze von WOMAN ist es für mich Zeit für einen neuen Lebensabschnitt“, sagte Euke Frank am Mittwoch. Auch Verlagsboss Pirker äußerte sich: "Ich muss die Entscheidung von Euke Frank respektieren und glaube zu verstehen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist." Er dankte Frank, die sagte, dass WOMAN immer ein Teil ihres Lebens bleiben werde.