Gratis Netflix-Konkurrent erobert England

In den USA ist "Tubi" der größte kostenlose Streaming-Anbieter für Filme und Serien mit über 20.000 Sendungen, der jetzt auch Großbritannien wie im Flug erobert.

In Großbritannien ist dieser Tage ein brandneuer Streaming-Dienst an den Start gegangen. Sein großes Plus: Er ist völlig kostenlos, darüber hinaus muss man sich als User auch nicht anmelden. Rechtzeitig zum Launch bietet "Tubi" mehr als 20.000 Filme und TV-Serien auf Abruf, darunter einige der größten Hollywood-Produktionen aus den Häusern Disney, Lionsgate, NBC und Sony Pictures Entertainment.

Riesenerfolg in den USA

Der Netflix-Konkurrent konnte mit fast 80 Millionen monatlichen Usern in den USA bereits einen Riesenerfolg landen. Dabei profitierte er von den Preiserhöhungen kostenpflichtiger Streaming-Anbieter, weil sich etliche Nutzer ob der aktuellen Lebenshaltungskostenkrise nach billigeren Alternativen umsehen.

"Tubi" aus dem Hause Fox

Tubi wird von der Fox Corporation betrieben und zeigt eine Reihe von Erfolgsserien. Neben bekannten Klassikern bietet die Plattform auch eine Reihe von exklusiven Tubi Originals. "Tubi hat das letzte Jahrzehnt damit verbracht, unseren Ansatz für umfangreiches, kostenloses und unterhaltsames Streaming in Nordamerika zu verfeinern, und wir sind der Meinung, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um dieses Rezept dem britischen Publikum nahezubringen", so Anjali Sud, CEO von Tubi. Die folgende Liste bietet einen kleinen Auszug der in Großbritannien streambaren Produktionen:

The Twilight Saga

Love and Other Drugs

The Beguiled

Girl Lost

The Crazies

The Work Wife

For Colored Girls

Fun with Dick and Jane

Bittersweet Monday

Leap Year

After The Storm

Think Like A Man

Candy Man

Kill Bill

Happy Gilmore

The Internship

Olympus Has Fallen

Horrid Henry The Movie

"Wir glauben, dass wir ein brillant breites, kulturell anspruchsvolles Angebot aufbauen können, das das britische Publikum wieder in den Mittelpunkt stellt und es einfach und unterhaltsam macht, großartige Unterhaltung aus aller Welt zu genießen", so David Salmon, EVP und Managing Director of International von "Tubi". Wann "Tubi" im deutschsprachigen Raum erhältlich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.