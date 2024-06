oe24 mit mehr als 300.000 Abonnenten auf YouTube und 100.000 Instagram-Followern

oe24 ist stärkstes österreichisches Medienhaus auf YouTube – Große Social-Media-Offensive geplant

Wien. Nächster Digital-Erfolg für oe24: Auf YouTube knackt oe24 mit seinem oe24.TV-YouTube-Channel erstmals die 300.000er-Marke bei den Abonnenten. oe24.TV kommt nun bereits auf 302.000 YouTube-Abonnenten und ist damit das mit Abstand stärkste österreichische Medienhaus auf YouTube. Im Mai kam oe24.TV auf YouTube bereits auf mehr als 6,1 Millionen YouTube-Aufrufe – eine neue Bestmarke für oe24.TV!

Auch auf Instagram verzeichnet oe24 einen Riesen-Erfolg: Im Juni erreicht oe24 erstmals 100.000 Follower. Damit konnte oe24 die Zahl seiner Instagram-Follower innerhalb eines Jahres fast verdoppeln.

„Unser Ziel ist es, das führende digitale Medienhaus in Österreich zu werden. Auf YouTube haben wir das bereits geschafft. Wir werden unsere Präsenz auf allen Social-Media-Channels – von TikTok über Instagram bis Facebook – in den kommenden Monaten noch stärker ausbauen und wollen damit unsere Follower-Anzahl über alle Channels bis Jahresende um weitere 30 % steigern“, erklärt Desirée Fellner, Head of Social Media und Chefredakteurin Online-Magazine.