oe24.TV am Sonntag mit neuem Sender-Rekord

Enormes Interesse an Berichterstattung zu Hochwasser: 4,7 % Tagesmarktanteil ist bester Wert seit Gründung – Am Vormittag sogar stärkster TV-Sender in Österreich (12-49)

Von 9 Uhr bis 21 Uhr berichtete oe24.TV am Sonntag 12 Stunden lang durchgehend von der Hochwasser-Situation in Österreich. Das Zuseher-Interesse war enorm und sorgte für einen neuen Sender-Rekord bei den Quoten. Am Vormittag von 9-12 Uhr war oe24.TV mit seiner ausführlichen Berichterstattung in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen mit 19,8 % Marktanteil sogar stärkster TV-Sender in ganz Österreich - noch vor ORF 2 und ORF 1. Von 10 bis 11 Uhr erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 22,9 % (jeweils 12-49). Beim Tages-Marktanteil erreichte oe24.TV mit 4,7 % (12-49) am Sonntag sogar den besten Wert seit der Gründung. Insgesamt verfolgten 561.000 Österreicher über den ganzen Tag die Sondersendungen zur Hochwasser-Situation auf oe24.TV (NRW 12+). Auch am Montag berichtet oe24.TV mit Sondersendungen den ganzen Tag über durchgehend live aus den betroffenen Gebieten. Quelle: AGTT/GfK Teletest; Evogenius M3, 15.09.2024 vorläufig gewichtet