oe24.TV erreichte bei US-Wahl 438.000 Zuseher

2,6 Prozent Marktanteil am Mittwoch bei 12- bis 49-Jährigen

Wien. Sensationelle Quoten für oe24.TV bei der US-Wahl: 438.000 Zuseher waren bei der 30-stündigen (!) Live-Sondersendung auf oe24.TV mit Wolfgang Fellner, Herbert Bauernebel, Karl Wendl, Denise Neher, Sabrina Fröhlich, Isabelle Daniel und Niki Fellner mit dabei (kum. NRW, 12+, 5.11. 18 Uhr - 6.11. 24 Uhr).

Am Mittwoch lag der Marktanteil von oe24.TV in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen bei 2,6 Prozent. In der Früh von 9 bis 10 Uhr erreichte oe24.TV sogar 8,1 Prozent Marktanteil und war damit stärkster Privatsender in Österreich, nur hinter ORF 2. Bei allen TV-Zusehern (12+) lag der Marktanteil am Mittwoch ebenfalls bei sensationellen 2,3 Prozent.

Das FELLNER! LIVE-Spezial zur US-Wahl am Abend sahen 179.000 Österreicher (NRW 12+). Der Marktanteil lag bei 3,5 Prozent in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen und 3,4 Prozent bei allen TV-Zusehern (12+). Von 23 Uhr bis 0 Uhr war oe24.TV mit 4,9 Prozent Marktanteil einmal mehr stärkster Privatsender in Österreich bei allen TV-Zusehern (12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene vorläufig gewichtet, Personen 12+ bzw. 12-49 J., FELLNER! LIVE-Spezial: 21-24 Uhr (DRW 66.400, 12+); kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)