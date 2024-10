oe24.TV knackt im September erstmals 2 Prozent Marktanteil (12-49)

Neuer Quoten-Rekord für oe24.TV: Erstmals knackt oe24.TV beim Monats-Marktanteil im September die 2%-Marke in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen.

Mit 2,04 Prozent Monatsmarktanteil erreicht oe24.TV im September damit den besten Wert der Sendergeschichte. Insgesamt schauten im September mehr als 1,5 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). Und pro Tag hat oe24.TV bereits 303.000 Zuseher (NRW 12+).

Quotenstärkste oe24.TV-Sendung im September war die Wahlanalyse am Sonntagabend um 21 Uhr mit Wolfgang Fellner mit 218.000 Zusehern ( NRW, 12+). Die Elefantenrunde am 24. September mit allen Spitzenkandidaten erreichte 208.000 Zuseher (NRW, 12+). Insgesamt hatten 45 (!) Sendungen auf oe24.TV im September über 100.000 Zuseher (NRW, 12+).

Den höchsten Marktanteil - und gleichzeitig besten Tag der Sendergeschichte - erreichte oe24.TV am Tag der Elefantenrunde (24. September) mit 5,3 Prozent Marktanteil (12-49). Am Wahltag (29. September) waren 560.000 Zuseher bei der Wahl-Berichterstattung von oe24.TV dabei (NRW, 12+).

Sensationelle Quoten auch am Montag

Sensationell waren auch die Quoten am Montag: oe24.TV erreichte am Tag nach der Wahl einen Marktanteil von 3,7 Prozent (12-49)! Am Vormittag zwischen 10-12 Uhr war oe24.TV mit 16 Prozent Marktanteil einmal mehr der quotenstärkste TV-Sender in Österreich (12-49).

Wolfgang und Niki Fellner: „Als wir oe24.TV vor acht Jahren gegründet haben, hat uns niemand zugetraut, auch nur 1 Prozent Marktanteil zu erreichen. Dass wir jetzt als erster News-Sender in Europa die 2%-Schallmauer durchbrochen haben, ist ein ganz besonderer Erfolg. Der Dank dafür gilt all unseren treuen oe24.TV-Zusehern und dem tollen oe24.TV-Team, allen voran den Programm-Chefredakteurinnen Ruth Kaiblinger und Edith Speidl.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene vorläufig gewichtet, Personen 12+ bzw. 12-49 J., DRW Wahlanalyse 104.900, DRW Elefantenrunde 137.800, DRW der 45 Sendungen 11.100-137.800 Personen 12+; 1,5 Mio.: kum. RW (weitester Seherkreis / zumindest eine Sendung kurz gesehen)